Paraná: identificaron a los menores que incendiaron el tobogán

El ataque al sector infantil de la Plaza Mujeres Entrerrianas quedó registrado por las cámaras de seguridad. Dos chicos de 14 y 16 años terminaron en Minoridad.

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Un acto de vandalismo se registró en la capital provincial durante la madrugada de este lunes, cuando un grupo de adolescentes prendió fuego de forma intencional uno de los toboganes plásticos del sector de juegos infantiles en la Plaza Mujeres Entrerrianas. El hecho derivó en un rápido despliegue policial y en una inmediata respuesta de las cuadrillas comunales para recuperar el espacio público.

Según los datos oficiales a los que tuvo acceso Informe Litoral, la situación comenzó cuando personal de la Comisaría Décima acudió al paseo público tras recibir alertas sobre disturbios en el lugar. Al arribar, los uniformados se encontraron con un foco ígneo activo en la estructura recreativa, por lo que solicitaron la presencia urgente de los Bomberos Zapadores, quienes extinguieron las llamas y evitaron que el fuego se propagara, aunque no se pudo impedir un daño parcial en el juego.

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Para dar con los responsables, se dio intervención a la División Videovigilancia. A través del monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona, los operadores constataron que tres menores de edad salieron corriendo del predio por la calle Coronel Uzin inmediatamente después de iniciado el fuego.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas, una patrulla de la División 911 desplegó una recorrida por las inmediaciones. En la intersección de las calles Guido Marizza y Provincias Unidas, los agentes lograron interceptar y demorar a dos de los involucrados, de 14 y 16 años, mientras que un tercero de 15 años ya se había retirado a su domicilio. Por disposición de la fiscalía en turno, los dos jóvenes fueron trasladados a la División Minoridad bajo el cargo de «Daños a bienes del Estado».

Ante el malestar de las familias que asisten diariamente al lugar, el Municipio de Paraná intervino de forma urgente para que el sector no permaneciera inhabilitado. Los trabajos estuvieron a cargo del área de herrería municipal, cuyos empleados desmontaron la sección afectada y la reemplazaron por una nueva pieza de similares características, logrando reparar el tobogán en el menor tiempo posible.