Recuperaron dos motos robadas en Concepción del Uruguay tras un operativo cerrojo

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Una tarde de prevención y control vehicular terminó con un importante resultado policial en Concepción del Uruguay. Este domingo, alrededor de las 17:15 horas, las fuerzas de seguridad locales lograron desarticular la fuga de cuatro jóvenes y recuperar dos motocicletas que tenían pedido de secuestro por robo, en el marco de los operativos preventivos montados por la masiva concentración de motovehículos.

Según la información policial a la que tuvo acceso Informe Litoral, el procedimiento se desencadenó en una calle exterior al predio del Autódromo de la ciudad. En ese lugar, el personal de la Comisaría Segunda y de la Policía Científica detectó a dos motocicletas, cada una ocupada por dos jóvenes, que se encontraban realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo tanto su propia integridad como la de terceros.

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Al percatarse de la presencia de los uniformados, los conductores hicieron caso omiso a las órdenes de detención e intentaron darse a la fuga a toda velocidad. Ante esta reacción, la policía reaccionó de inmediato implementando un operativo cerrojo en la zona, una maniobra táctica que cercó los caminos y dejó a los sospechosos completamente sin vías de escape.

Tras lograr la interceptación y posterior demora de los cuatro involucrados, los efectivos procedieron a verificar los datos de los rodados. Fue allí donde se constató que ambas motocicletas habían sido denunciadas como sustraídas, por lo que se procedió a su secuestro inmediato para ser devueltas a sus legítimos dueños, mientras que los jóvenes quedaron a disposición de la justicia.