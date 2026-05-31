Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre en su Nogoyá natal

La cantante entrerriana Emilia Mernes, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional en la actualidad, vivió una jornada histórica en su ciudad natal al ser reconocida oficialmente como Ciudadana Ilustre de Nogoyá. El emotivo homenaje, impulsado por el municipio local, se formalizó mediante la Ordenanza N° 1.557 y el Decreto N° 520, coronando el regreso de la estrella pop a las calles que la vieron dar sus primeros pasos en la música.
El acto central tuvo lugar en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” y contó con una fuerte impronta institucional y afectiva. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente municipal, Bernardo Schneider, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani. Desde tempranas horas del mediodía, una verdadera multitud de fanáticos se congregó en la intersección de las calles 9 de Julio y Centenario para recibir a la intérprete, transformando la jornada en una auténtica fiesta popular donde no faltaron los autógrafos, las fotos y las muestras de cariño.
Visiblemente conmovida hasta las lágrimas, Emilia tomó la palabra para expresar su profundo agradecimiento a la comunidad y remarcar que, a pesar de los escenarios internacionales y las giras multitudinarias, su identidad sigue firmemente anclada en suelo entrerriano. La artista recordó con nostalgia sus inicios, cuando se presentaba en un pequeño camión local, y aseguró ante los presentes que Nogoyá siempre va a ser su lugar favorito en el mundo, ya que allí residen sus recuerdos más puros, sus profesores y su historia.
En el tramo más íntimo de su discurso, la cantante dedicó la distinción a sus padres, a quienes señaló como el sostén fundamental de su carrera desde el primer día, así como también a sus amigas y equipo de trabajo. Con total humildad, Mernes concluyó afirmando que este reconocimiento no es individual, sino que le pertenece a todo el pueblo que la apoyó desde el comienzo de su sueño, demostrando que el éxito global no ha diluido sus raíces ni el afecto por su gente.