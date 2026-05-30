Este domingo, Emilia Mernes será distinguida como “Nogoyaense Ilustre”

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La destacada cantante entrerriana Emilia Mernes se convirtió en una de las grandes protagonistas de la escena musical tras sumarse como invitada especial al concierto que la emblemática banda mexicana Los Ángeles Azules brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ante un estadio completamente colmado, la artista urbana subió al escenario para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, uno de los éxitos más recientes y convocantes de la agrupación en sus colaboraciones con músicos argentinos. La presentación consolidó una vez más el gran presente internacional que atraviesa la joven de Nogoyá, quien agradeció públicamente la invitación y el cariño recibido por parte del público y de los propios músicos.

Tras este gran hito en la Capital Federal, Emilia Mernes estará este domingo en la ciudad de Nogoyá, donde será distinguida oficialmente como “Nogoyaense Ilustre”. El esperado homenaje, formalizado mediante la Ordenanza Número 1.557 y el Decreto Número 520 del Poder Ejecutivo municipal, se llevará a cabo a las 16 en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Centenario. La ceremonia estará encabezada por el presidente municipal Bernardo Schneider y buscará celebrar tanto el impacto de la cantante en la cultura popular actual como el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces entrerrianas.

Este reconocimiento llega a pocos días de que el nombre de la artista estuviera en el centro de una controversia política en el Concejo Deliberante local. El proyecto, impulsado originalmente por la directora de Cultura Karina Clementin, generó debate luego de que la viceintendenta Desiré Peñaloza decidiera retirarse de la sesión antes de tratar la ordenanza. Según trascendidos locales, el malestar de la funcionaria se remonta a declaraciones televisivas que Emilia realizó en el año 2021, donde relató episodios de bullying sufridos durante su adolescencia en un colegio de Nogoyá, señalando como responsable a una joven que resultó ser familiar directa de la actual viceintendenta.

Pese a las discusiones del ámbito político local, la comunidad entrerriana se prepara para recibir con orgullo a su máxima referente musical del momento. La distinción coincide con el anuncio de una nueva gira de Los Ángeles Azules para el año 2026, lo que enmarca la participación de Emilia en un contexto de altísima relevancia para la movida tropical y urbana del continente. Mientras tanto, los ojos de la provincia estarán puestos en la Casa de la Cultura, donde la joven recibirá el calor de sus vecinos en un acto que promete quedar guardado en la historia cultural de la región.