Coopar avanza con energía solar, drones y exportación de colza mientras amplía su capacidad productiva

La cooperativa incorporó plantas solares con resultados superiores a los proyectados, confirmó la exportación de 85.000 kilos de semilla de colza a Uruguay y anunció la próxima incorporación de drones para mapeo, fumigación, siembra y fertilización. Además, Marcelo Pagliaruzza repasó el balance de campaña, inversiones en acopio y el crecimiento sostenido de la producción porcina.

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En una entrevista brindada a medios locales, el gerente general de Coopar, contador, Marcelo Pagliaruzza, realizó un amplio repaso sobre la actualidad de la cooperativa, abordando temas vinculados a energías renovables, incorporación de tecnología, exportación de semillas, producción agropecuaria, campaña agrícola e inversiones en infraestructura.

Uno de los puntos destacados fue el avance de Coopar en materia de energía solar. Pagliaruzza explicó que la cooperativa instaló tres plantas solares en Aranguren, compuestas por 300, 200 y 80 paneles respectivamente, con capacidades de 200, 100 y 40 kilowatts. Además, confirmó que actualmente se están iniciando los trámites para convertirlas en sistemas bidireccionales, permitiendo inyectar a la red la energía excedente.

“El impacto fue real y se vio reflejado en la factura de energía. Incluso fue mejor de lo que habían proyectado los ingenieros que realizaron el estudio”, señaló el gerente, destacando el cambio de paradigma energético que atraviesa el país y el interés de la cooperativa en diversificar su matriz energética.

A partir de esta experiencia, Coopar también comenzó a comercializar plantas solares a medida desde su sección ferretería, principalmente orientadas al sector industrial y productivo. Según indicó Pagliaruzza, ya se concretaron instalaciones en el frigorífico Pondesur y en establecimientos tamberos, mientras continúa creciendo el interés de productores y vecinos.

Otro de los anuncios importantes fue la próxima incorporación de drones para servicios agropecuarios. La cooperativa sumará equipos destinados al mapeo de campos, fumigación, siembra y fertilización, los cuales estarán coordinados por el departamento técnico encabezado por el ingeniero Gustavo Bearzi.

“Es una tecnología que estuvimos estudiando durante bastante tiempo y creemos que puede aportar herramientas muy importantes para el productor”, expresó Pagliaruzza.

En relación a la campaña agrícola, el gerente de Coopar indicó que el maíz tuvo resultados relativamente buenos, aunque afectados por el estrés hídrico registrado entre fines de diciembre y principios de febrero. En promedio, mencionó rindes de 83 quintales en el departamento Victoria y de 65 quintales en Nogoyá.

En soja, en tanto, reconoció una disminución cercana al 20% respecto a la campaña anterior en varias zonas del norte del área de influencia de la cooperativa, aunque aclaró que la cosecha todavía no había finalizado al momento de la entrevista. En paralelo, el sorgo volvió a registrar una campaña negativa.

Pensando en la campaña fina 2026, Pagliaruzza anticipó una posible reducción del 20% en el área sembrada de trigo debido al incremento de costos, principalmente fertilizantes y combustible. No obstante, destacó el fuerte crecimiento que viene mostrando la colza, cultivo en el que COOPAR continúa consolidándose como referente regional.

En este sentido, confirmó que durante la presente campaña se exportaron 85.000 kilos de semilla de colza a Uruguay, marcando el tercer año consecutivo de operaciones internacionales vinculadas a este cultivo. “Es un orgullo para nuestra cooperativa poder exportar semillas a Uruguay”, afirmó.

Además, señaló que la venta de semillas de las variedades Delfina y Macacha —desarrolladas en convenio con INTA— se duplicó respecto al año pasado, impulsadas por un mercado que actualmente ofrece precios internacionales cercanos a los 530-540 dólares por tonelada.

En materia de infraestructura, Coopar también avanzó con nuevas inversiones en acopio. Se incorporaron dos nuevos silos en Aranguren, de 5.000 y 1.000 toneladas respectivamente, y otro de 5.000 toneladas en Don Cristóbal Segunda, sumando así 11.000 toneladas adicionales de capacidad.

“Estábamos cada vez más complicados en cuanto al espacio de las plantas y esto nos da un espaldarazo muy importante”, sostuvo Pagliaruzza.

Otro de los sectores en expansión continúa siendo la producción porcina. El gerente detalló que la granja de Reinafe fue ampliada recientemente, pasando de 1.700 a 2.000 madres, mientras que actualmente trabajan con 25.000 capones en engorde y 7.700 lechones en recría.

Además, remarcó el crecimiento sostenido del consumo de carne porcina en Argentina, que pasó de aproximadamente 19 a 24 kilos per cápita en el último tiempo, impulsado principalmente por la diferencia de precios respecto a la carne bovina.

Finalmente, al referirse a la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno Nacional, Pagliaruzza consideró que se trata de una señal positiva para el sector productivo. “El productor agrícola reinvierte lo que gana y eso termina beneficiando a toda la economía local”, concluyó.