Estudiantes venció a Independiente Medellín sobre la hora y clasificó a octavos

Con un gol de Mikel Amondarain en el primer minuto de descuento, el "Pincha" derrotó 1-0 al conjunto colombiano en el estadio UNO, se quedó con el segundo puesto del Grupo A y selló su boleto a la próxima fase de la Copa Libertadores.

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En una noche repleta de tensión y dramatismo, Estudiantes de La Plata logró una victoria obligatoria al ganarle por 1-0 a Independiente Medellín de Colombia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, al equipo argentino solo le servía sumar de a tres para no quedar eliminado. Aunque la falta de efectividad estiró el sufrimiento, el desahogo llegó en el epílogo del partido.

Con este resultado, el «Pincha» avanzó a los octavos de final en el segundo lugar del grupo con 9 puntos. Por su parte, el conjunto de Medellín quedó relegado a la tercera posición con 7 unidades, lo que lo obliga a jugar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El partido comenzó con un Estudiantes ambicioso. Al primer minuto de juego, Facundo Farías avisó con un remate desde el vértice derecho del área que se fue rozando el ángulo izquierdo del arquero Eder Chaux.

Sin embargo, la visita no se quedó atrás y a los 10 minutos tuvo su chance más clara: Baldomero Perlaza recibió un pase filtrado y sacó un derechazo cruzado que Fernando Muslera logró desviar; en el rebote, Yoni González perdonó al mandar su disparo por encima del travesaño.

A partir de allí, el local volvió a tomar las riendas:

A los 21′ : Leandro González Pirez cabeceó incómodo y desviado tras un córner de Gastón Benedetti.

A los 27′ : Fabricio Pérez definió de primera tras una asistencia de Farías, pero su remate careció de potencia y fue contenido por Chaux.

A los 36′: Guido Carrillo ensayó una media vuelta potente dentro del área, pero el disparo salió centralizado y terminó en las manos del arquero colombiano.

El complemento mostró una versión más imprecisa de ambos equipos y el juego entró en un bache de 28 minutos sin aproximaciones de peligro. La tensión crecía en La Plata a medida que el reloj avanzaba.

A los 28 minutos, Carrillo volvió a ganar de arriba tras un centro bombeado, pero no logró darle dirección a su cabezazo. Dos minutos más tarde, el defensor Santiago Núñez conectó un frentazo implacable que buscaba el ángulo, provocando una atajada impresionante de Eder Chaux, quien hasta ese momento se erigía como la gran figura de la noche.

Cuando parecía que la clasificación se le escapaba de las manos al conjunto platense, llegó el milagro en el primer minuto de descuento. Tras un tiro de esquina ejecutado con precisión, Alexis Castro la peinó en el primer palo y el mediocampista Mikel Amondarain apareció por el segundo sector para empujarla al fondo de la red.

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El gol desató la locura en UNO y sentenció el 1-0 definitivo, asegurando la permanencia de Estudiantes en el torneo más importante del continente.