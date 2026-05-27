Campaña de vacunación antirrábica en General Ramírez: días, horarios y requisitos

El municipio organizó dos nuevas jornadas de inmunización para perros y gatos que se llevarán a cabo en el NIDO y en el Centro de Salud Municipal.

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Con el objetivo de preservar la salud pública y concientizar sobre el cuidado responsable en General Ramírez, se anunció el cronograma de una nueva campaña de vacunación antirrábica obligatoria y gratuita.

La primera jornada se desarrollará el martes 2 de junio en el NIDO, en el horario de 9:00 a 11:00. Por su parte, la segunda fecha de atención tendrá lugar el jueves 6 de junio en el Centro de Salud Municipal, manteniendo el mismo rango horario de 9:00 a 11:00. Desde la organización recordaron que la atención se realizará por orden de llegada.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes y evitar incidentes, las autoridades sanitarias locales establecieron condiciones obligatorias para concurrir. Los perros deben ser llevados con correa, mientras que los gatos tienen que ser trasladados en transportadora o en un bolso ventilado adecuado. Además, es un requisito indispensable que todas las mascotas estén acompañadas por una persona adulta responsable durante el operativo.(Informe Litoral)