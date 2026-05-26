Ya está vigente el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos para empleados y jubilados entrerrianos

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Alivio Financiero, permite consolidar deudas con un plazo de hasta 60 meses y tasa fija. El trámite se inicia de forma online y contempla facilidades de pago diferenciadas para el sector público y privado.

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El gobierno provincial oficializó la puesta en marcha del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, una herramienta financiera diseñada para que los trabajadores activos y pasivos puedan centralizar sus obligaciones financieras en un solo pago. El mecanismo de solicitud es ágil y comienza con un registro inicial de manera online. Posteriormente, los postulantes recibirán una notificación oficial sobre el resultado de su perfil crediticio y, una vez que se cuente con la aprobación definitiva, el interesado deberá acercarse a la sucursal de la entidad seleccionada para finalizar la gestión presencialmente.

Para acceder a la línea de asistencia, los solicitantes deberán acreditar una serie de condiciones básicas de solvencia. Es requisito obligatorio presentar ingresos demostrables, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los certificados de deuda emitidos por las entidades acreedoras, donde conste el detalle analítico de las obligaciones que se van a unificar. En cuanto a los topes de afectación, las condiciones del programa estipulan que el total de las deudas a consolidar debe mantener un máximo del 40 por ciento en la relación cuota-ingreso del beneficiario para garantizar la sustentabilidad del esquema.

Las condiciones de financiamiento fueron estructuradas para amortiguar el impacto en la economía familiar. El préstamo se otorgará bajo el sistema de amortización francés, con cuotas en pesos y a tasa fija en un plazo de hasta 60 meses, sumando además un periodo de gracia de hasta dos meses para el pago del capital e intereses. Desde el Ejecutivo destacaron la viabilidad técnica del programa, remarcando que la iniciativa no tiene ningún costo fiscal para la provincia, ya que se instrumenta a través de los canales financieros habituales.

Por último, el esquema de cancelación de las cuotas mensuales se adaptará según el perfil laboral o previsional del beneficiario. Para los trabajadores y jubilados del sector público, el cobro se realizará mediante descuento directo en haberes a través del sistema Codes. En tanto, para quienes pertenezcan al sector privado u otras categorías, la modalidad establecida será el débito automático en cuenta del Banco Entre Ríos. Quienes deseen obtener más información, conocer las bases o iniciar el trámite formal del Plan de Alivio Financiero pueden hacerlo ingresando directamente al sitio oficial a través de https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero.