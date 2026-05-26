La Policía frustró el robo de un animal en Diamante: dos hombres quedaron detenidos

Un procedimiento policial derivó en la detención de dos hombres mayores de edad en la zona urbana de Diamante, luego de ser interceptados mientras intentaban sustraer un animal ovino. El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en momentos en que el personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención en la intersección de las calles 25 de Mayo y La Ensenada.
Según los datos recabados por Informe Litoral, la intervención de las fuerzas de seguridad se activó a partir del aviso de un vecino damnificado, quien alertó sobre la falta de un cordero en las inmediaciones. Ante esto, los uniformados iniciaron un rastrillaje en el sector que permitió localizar y aprehender a los presuntos autores en calle La Ensenada, entre 25 de Mayo y Dasso.
El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y ordenó el traslado inmediato de los involucrados, ambos domiciliados en Diamante, hacia la Alcaidía Policial. Los detenidos quedaron formalmente acusados por el delito de robo de ganado menor en grado de tentativa en flagrancia, mientras se completan las diligencias judiciales correspondientes.