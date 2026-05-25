Encontraron en Concepción del Uruguay una moto radicada en Nogoyá

Vecinos del Barrio San Isidro alertaron a la policía tras observar a tres sujetos que trasladaban el vehículo a la par de madrugada. El rodado fue hallado minutos después oculto entre los pastizales y quedó bajo investigación judicial.

Facebook Twitter WhatsApp

El personal de la Comisaría Primera llevó a cabo un rápido despliegue operativo en Concepción del Uruguay que culminó con el hallazgo y posterior secuestro de un motovehículo en un sector de terrenos baldíos. La intervención de la fuerza de seguridad se originó a partir del compromiso comunitario, luego de que residentes de la zona norte de la ciudad detectaran movimientos sospechosos por parte de un grupo de desconocidos que intentaban ocultar el rodado en un área de abundante vegetación.

El episodio comenzó a desarrollarse aproximadamente a las 01:40 de la madrugada, cuando un llamado telefónico a la guardia de la dependencia policial advirtió sobre la presencia de tres sujetos en las inmediaciones del Barrio San Isidro. Según la información que le llegó a Informe Litoral, los sospechosos empujaban a la par una motocicleta de color rojo con dirección hacia el sector del Barrio Ex Circuito Mena, lo que motivó el inmediato despacho de las patrullas policiales para saturar la zona.

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados iniciaron un minucioso rastrillaje a pie provistos de linternas y balizas en las zonas de pastizales densos de esa populosa barriada de Concepción del Uruguay. Escasos quince minutos después de iniciado el rastreo en el terreno baldío, los efectivos policiales localizaron el rodado escondido entre las malezas, tratándose de una motocicleta marca Keller de 110 centímetros cúbicos de color roja, la cual fue retirada inmediatamente del sitio para resguardar su estado de conservación.

Te puede interesar: Recuperaron materiales robados de una obra en Concepción del Uruguay

Al verificar los datos del dominio del vehículo mediante el sistema informático del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, se constató que la unidad no poseía un pedido de secuestro activo por robo hasta ese momento y que el motovehículo figura radicado a nombre de un ciudadano con domicilio en la localidad de Nogoyá. El Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro preventivo del bien y ordenó la intervención de los peritos de la División Policía Científica para realizar las pericias dactiloscópicas correspondientes que permitan establecer cómo llegó el rodado a esa jurisdicción y dar con su propietario.