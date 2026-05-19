El Gobierno unificó el subsidio a la garrafa y el beneficio ahora se cobra como un reintegro al comprar

El tradicional Programa Hogar se integró a un nuevo registro de asistencia energética. Ya no se deposita una suma fija mensual, sino que se devuelven $9.593 en el acto al pagar con las billeteras virtuales BNA+ o MODO.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto a la Secretaría de Energía modificaron de forma definitiva el funcionamiento del subsidio para la compra de gas envasado. El histórico Programa Hogar fue absorbido por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), lo que cambia por completo la manera en que las familias reciben la ayuda estatal. Con este nuevo esquema, el Gobierno eliminó el depósito mensual de sumas fijas que se acreditaba en las cuentas de la seguridad social y lo transformó en un reintegro inmediato de $9.593 que se activa únicamente al momento de hacer la compra.

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Para que el beneficio se aplique, los usuarios deben realizar el pago de la garrafa de manera digital utilizando las aplicaciones oficiales BNA+ o MODO en los comercios adheridos. Al utilizar estos medios de pago, el sistema valida la transacción de forma automática y realiza la devolución del dinero en el acto, buscando garantizar que el recurso llegue directamente al consumidor final sin intermediarios y se ajuste a la demanda real de cada hogar.

Para verificar si una persona está habilitada para recibir este beneficio, el trámite se realiza a través de la plataforma Mi Argentina, ingresando con el CUIL y la contraseña para revisar la pertenencia al padrón del ReSEF. Las autoridades recalcaron la importancia de mantener el domicilio actualizado en la base de datos, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas —que cubre hasta dos unidades en los meses de invierno— se determina según la ubicación geográfica declarada por el titular.

La permanencia en este padrón de asistencia está sujeta a estrictos controles patrimoniales mensuales que realiza la ANSES mediante cruces de datos oficiales. El subsidio se interrumpe de forma automática si los ingresos de todo el grupo familiar superan el tope equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), límite que se extiende si el hogar cuenta con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). También son motivos de baja inmediata la detección de una red de gas natural disponible en la zona del domicilio registrado o no utilizar las billeteras virtuales autorizadas para realizar la compra. Quienes cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y no figuren en el sistema pueden iniciar la inscripción mediante una declaración jurada digital en la web del organismo, o canalizar sus reclamos llamando a la línea gratuita 130.