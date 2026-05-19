El sector porcino consolida su crecimiento impulsado por la diferencia de precio con la carne vacuna

Tanto la producción como el consumo de carne de cerdo mantienen una tendencia alcista sostenida. Juan Pablo Cerini, presidente de CAPPER, consideró que Entre Ríos cuenta con ventajas estructurales estratégicas para liderar la expansión del sector, aunque el acceso a financiamiento y el ordenamiento macroeconómico siguen siendo las principales asignaturas pendientes.

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El sector porcino argentino atraviesa un escenario de consolidación sostenida. A pesar de los desafíos económicos generales, los datos del primer trimestre reflejan incrementos tanto en los niveles de producción como en el consumo por habitante. Así lo confirmó Juan Pablo Cerini, titular de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), quien destacó el rol clave que juega la alternativa porcina en la mesa de los hogares de cara a la brecha de precios con los cortes vacunos tradicionales.

La mitad de precio: el gran motor del consumo

Uno de los principales factores que explica el vuelco de los consumidores hacia la carne de cerdo es la marcada diferencia en el mostrador. Según indicó Cerini en declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt en Canal 6 ERTV, cortes tradicionales equivalentes a la carne vacuna (como la nalga, cuadrada o bola de lomo para milanesas, así como las pulpas) se ofrecen hoy en el mercado con una excelente calidad y a la mitad del precio que los vacunos.

«Esto que viene ocurriendo impulsa el consumo en los números macro, pero también en el día a día. Las familias empiezan a probar alternativas con carne de cerdo o haciendo un mix. Quizás ya no solo aparece una costeleta a la plancha, sino también un bife de cuadril, o empanadas de carne molida de cerdo que van perfecto», detalló el dirigente sectorial.

Entre Ríos: potencial e infraestructura para crecer

Respecto a si la actividad ya alcanzó un techo, Cerini se mostró categórico: «El techo aún está lejos tanto en producción como en el consumo interno», enfatizó. En ese horizonte, analizó que la provincia de Entre Ríos asoma con ventajas competitivas muy marcadas respecto a otras regiones del país, entre los que se destacan los recursos naturales y materias primas, ya que hay disponibilidad de espacio físico, agua y acceso directo a los granos (maíz) que se producen localmente para transformarlos en valor agregado.

Un detalle no menor para el empresario del sector porcino es el capital humano calificado: «Una fuerte cultura y costumbre de trabajo en granjas en diversas zonas de la provincia, con un histórico epicentro en la región de Crespo y zonas de influencia», describió.

No obstante, aclaró que la principal limitante actual para radicar nuevas inversiones y construir granjas —un proceso que requiere un alto volumen de capital— es la falta de financiamiento accesible. «En la medida en que tengamos una macroeconomía más ordenada, baje la inflación y aparezcan créditos, la producción va a crecer muchísimo», aseguró.

Coyuntura de precios y estatus sanitario

En el análisis de la coyuntura, la actividad ingresa en los meses de invierno, un período que estacionalmente se caracteriza por una menor demanda del animal en pie y un freno en el consumo de fiambres. A esto se le suma un reciente estancamiento de los valores de la hacienda vacuna tras las fuertes subas de marzo. Frente a este panorama, las granjas proyectan atravesar estos meses con rentabilidades muy ajustadas —cercanas a cero— esperando un alivio y repunte de precios hacia el mes de agosto.

Por último, el titular de CAPPER ponderó el excelente estatus sanitario que ostentan Entre Ríos y la Argentina a nivel internacional. El gran desafío que enfrenta la cadena de valor junto al SENASA se concentra en la prevención estricta y en blindar las fronteras para concientizar a los productores y evitar el ingreso de enfermedades complejas que afecten a rodeos de países con industrias más desarrolladas. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Juan Pablo Cerini:

Del archivo de Informe Litoral: Guillermo Bernaudo: «Estamos en el peor de los escenarios»