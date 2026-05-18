Vuelve «Paraná Ama las Pastas»: este miércoles habrá platos al 50% de descuento

Unos 25 locales gastronómicos de la capital provincial ofrecerán el beneficio para consumos en el lugar entre las 20 y las 24 horas, con el fin de promover el sector.

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La gastronomía de la capital entrerriana se prepara para una de sus jornadas más convocantes con el regreso del evento «Paraná Ama las Pastas». Esta iniciativa, pensada estratégicamente para promover el consumo local y fortalecer la actividad económica de los comercios nocturnos, se desarrollará este miércoles 20 de mayo en el horario exclusivo de 20:00 a 24:00 horas. Durante esa franja, los establecimientos adheridos ofrecerán platos de pastas al 50% de su valor tradicional, beneficio que será válido únicamente para consumos dentro de los locales.

A continuación, se detallan los restaurantes, comedores y bares que forman parte del circuito gastronómico en esta edición:

Las Vegas Pizzería: Buenos Aires 499 (cuenta con opción sin TACC).

Giovani: Urquiza 1047 (cuenta con opción sin TACC).

El Refugio Restó: Juan Báez 745.

Bodegón Las Flores: Córdoba 528.

La Cantina del barrio: Blas Parera 2507.

Live Rock Pizza & Restó: 25 de Mayo y San Martín.

Nogaró Pizzería: Av. Ramírez y Nogoyá.

Flamingo Paraná: Urquiza y Peatonal San Martín.

Río Restó Bar: Puerto de Paraná (Alfonsín 275).

Liverpool City Restó: Alameda de la Federación 419.

Bar Maipú: Maipú y Perón.

Maipú San Juan: San Juan 606.

Maipú América: Av. de las Américas 2130.

La Fourchette Restaurante Boutique: Urquiza 976.

La Bartola Bar: Urquiza 494.

El Portal Náutico: Club Náutico.

El Estribo Resto Bar: Irigoyen 593.

El Estribo Chopería: Italia 255.

El Estribo Coffee Bar: La Rioja 153.

Las Florindas Resto Bar: 25 de Mayo 555.

Blas Bar Café Restó: Blas Parera y Carlos Darwin.

Nembyré: Playa del Rowing Club.

Pizza Paraná: Yrigoyen 407.

Pizzería Popular Corrientes: Corrientes y Nogoyá.

Gurichan: Uruguay 601.