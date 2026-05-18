Diamante: un motociclista se escondió en una casa para eludir a la policía

El conductor, un menor de 17 años, circulaba a contramano y con las luces apagadas. Tras meterse de forma imprevista en una propiedad privada, el dueño denunció que no lo conocía.

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Un joven de 17 años fue demorado en la ciudad de Diamante luego de una intensa y frustrada maniobra de evasión. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado, en momentos en que el personal policial del Comando Radioeléctrico desarrollaba distintas tareas de prevención, que incluyen controles fijos y recorridas en espacios públicos.

Según la información a la que tuvo acceso la redacción de Informe Litoral, los agentes patrullaban la zona de la calle Mitre, antes de llegar a la intersección con Falucho, cuando divisaron una motocicleta que transitaba en sentido contrario y con las luces completamente apagadas. Al percatarse de la cercanía del móvil policial, el conductor del rodado aceleró su marcha con el fin de eludir a las autoridades e ingresó de forma imprevista al patio de una vivienda de la zona.

Ante esta situación irregular, los uniformados ingresaron al lugar e interrogaron al dueño de la propiedad, quien manifestó desconocer por completo al joven conductor que acababa de entrar de manera intempestiva a su inmueble.

Tras el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de una causa penal por el delito de Violación de Domicilio en Flagrancia, dado que el sospechoso fue atrapado en el lugar de los hechos. Al constatarse la minoría de edad del implicado, se dio intervención formal a la Comisaría de Minoridad y Familia, desde donde se convocó a los progenitores para realizar los trámites legales y proceder a la entrega del adolescente.

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