Ramírez será sede de una jornada técnica sobre «Bases Forrajeras para Sistemas Ganaderos Eficientes»

La cooperativa La Ganadera organiza una importante jornada de capacitación titulada «Bases forrajeras para sistemas ganaderos eficientes». El encuentro, que cuenta con el apoyo del INTA y el servicio de Asesoramiento Técnico Ganadero, tiene como objetivo brindar las claves para optimizar la producción, buscando alcanzar niveles más altos de eficiencia y mayor generación de carne.
La actividad se llevará a cabo el martes 26 de mayo de 2026, extendiéndose desde las 09:00 hasta las 16:00. La sede elegida para el segmento teórico es el Salón de la Cooperación, ubicado en Belgrano 229, en la ciudad de General Ramírez. Además del contenido en sala, la propuesta incluye una instancia de práctica a campo, permitiendo a los asistentes observar la aplicación de conceptos en un entorno real.
La disertación estará a cargo de los ingenieros agrónomos José Luis Ferrer y Silvina Butarelli. Debido a la dinámica de la jornada, los organizadores solicitan a los interesados confirmar su asistencia con anticipación para asegurar su lugar en este evento.(Informe Litoral)