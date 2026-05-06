Paraná: localizaron a un adolescente que era buscado por la Justicia

El menor fue interceptado durante la madrugada mientras efectivos realizaban patrullajes preventivos. Tras verificar sus datos, se constató que tenía un pedido de localización vigente y fue resguardado por el COPNAF.

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Durante un operativo de prevención realizado en la madrugada de este miércoles, personal de la Policía de Entre Ríos logró localizar a un adolescente que se encontraba desaparecido. El procedimiento tuvo lugar en la zona de calle Vicente López y Planes, donde los efectivos identificaron al menor mientras transitaba por la vía pública. Al realizar el cruce de datos con la División Minoridad y Violencia Familiar, el sistema confirmó que sobre el joven pesaba un pedido de localización vigente emitido por las autoridades judiciales.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Menores en turno para coordinar los pasos a seguir. Según supo Informe Litoral, la justicia dispuso que el adolescente fuera trasladado primeramente para una revisación médica de rigor, con el objetivo de constatar su estado de salud general tras haber estado fuera de su ámbito de cuidado.

Finalmente, una vez cumplimentados los protocolos sanitarios y administrativos, el menor fue trasladado a la sede del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).