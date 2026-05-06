Paraná: Rosario Romero dispuso que el traslado de la ciclovía se realice con cuadrillas municipales

La Intendenta canceló la licitación externa para ahorrar costos y mejorar la traza en la Costanera. La bicisenda pasará al lado del río para proteger a los ciclistas de los cruces de autos.

Facebook Twitter WhatsApp

La intendenta Rosario Romero confirmó que el traslado de la ciclovía hacia la margen del río no se hará mediante una empresa privada como estaba previsto originalmente, sino que será ejecutado íntegramente con mano de obra municipal. Esta decisión se tomó para evitar los elevados costos que demandaba un proceso licitatorio externo, permitiendo que el personal comunal sea el encargado de llevar adelante las mejoras de forma directa y más económica.

La modificación del carril busca resolver un problema histórico de circulación en el paseo costero, donde las arterias de subida y bajada generaban constantes situaciones de peligro. Al situar la ciclovía del lado del río, se logra que los ciclistas no sufran la invasión de sus carriles por parte de los autos, eliminando los puntos de conflicto en las desembocaduras de las calles transversales. Según destacó la mandataria, se trata de una medida que aporta claridad al conductor y mayor protección a la movilidad sustentable, separando físicamente ambos flujos de transporte.

Los trabajos, que ya se iniciaron este martes, abarcan un tramo que va desde la Plaza de las Colectividades hasta la Plaza Le Petit Pisant. Antes de la demarcación final, los equipos municipales realizarán el bacheo necesario en la nueva traza y la señalización con pintura roja en los cordones para advertir sobre la prohibición de estacionamiento. El proyecto se completará con la instalación de separadores de caucho y una nueva señalización horizontal, transformando el borde ribereño en un corredor más seguro y funcional para todos los vecinos.(Informe Litoral)