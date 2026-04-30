General Ramírez: la nueva subestación eléctrica de Enersa alcanzó el 95% de avance

La infraestructura, ubicada en calle Echagüe y Ruta 12, optimizará el servicio para usuarios residenciales y productivos; actualmente se trabaja en el traslado final del transformador.

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La ciudad de General Ramírez se encuentra a un paso de contar con una mejora sustancial en su red de energía. Según informaron desde la empresa Enersa, la construcción de la nueva Subestación registra un avance cercano al 95% y se encamina hacia su puesta en funcionamiento definitivo. La obra se localiza estratégicamente en las inmediaciones de la calle Echagüe y la Ruta Nacional 12, un punto clave para el esquema de distribución de la zona.

En la actualidad, los operarios concentran sus esfuerzos en el traslado del transformador provisorio hacia su base definitiva, maniobra técnica indispensable para concretar la conexión del último distribuidor. De acuerdo con la planificación, la etapa de energización finalizaría en los próximos días con la entrada en servicio de Trasformador 1, restando únicamente las tareas finales de terminación y ajuste de los sistemas.