Habilitarán las inscripciones para Progresar Trabajo 2026

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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dispondrá próximamente la apertura del formulario para Progresar Trabajo 2026, la línea de becas gestionada por Anses enfocada en la formación profesional. Los interesados en capacitarse en oficios tendrán tiempo de anotarse hasta el 27 de noviembre de 2026, siempre que opten por trayectos formativos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet).

Para acceder al beneficio, los aspirantes deberán ser argentinos nativos o residentes legales y tener entre 18 y 24 años, aunque el límite de edad se ampliará hasta los 35 años para personas con hijos a cargo o que no posean un empleo formal. Un requisito clave será que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que actualmente representa un tope de $1.073.400 mensuales. El trámite se realizará exclusivamente de manera online a través de la web oficial de las becas, utilizando la validación de la plataforma Mi Argentina.

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Respecto al incentivo económico, el monto mensual de la cuota será de $35.000 durante este año. Es importante recordar que la Anses retendrá mensualmente un 20 por ciento del total, el cual se liquidará de forma acumulada una vez que se acredite la condición de alumno regular al finalizar la cursada. El beneficio, personal e intransferible, se depositará en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular, con un máximo de 12 cuotas según la duración del curso elegido.