Costa Grande inicia su etapa como Comuna: «Es un camino de aprendizaje y grandes desafíos», aseguró Trossero

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Tras el reciente acto de asunción que contó con la presencia de autoridades provinciales, la localidad de Costa Grande atraviesa un proceso histórico de transformación administrativa al pasar de Junta de Gobierno a Comuna. José María Trossero, quien lidera este nuevo ciclo, explicó que estos primeros pasos requieren un esfuerzo extraordinario de organización interna. Al respecto, el jefe comunal señaló que se encuentran «trabajando para terminar de organizar todo el tema administrativo» y reconoció que, aunque fue un periodo de adaptación complejo, el cambio institucional es una noticia que «hacía rato que estábamos esperando para nuestro distrito que se venía postergando demasiado».

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En cuanto a la gestión de los servicios básicos, la transitabilidad de los caminos rurales se mantiene como uno de los ejes centrales debido a la extensión del territorio. En el programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Trossero detalló que se venía trabajando en temas de caminos, salud y educación, y aseguró que ahora contarán «con más recursos» para mejorar estas áreas. A pesar de las limitaciones logísticas de los últimos meses, la Comuna utilizó su propia motoniveladora y maquinaria liviana para tareas de mantenimiento y fue fundamental el acompañamiento de la Zonal de Vialidad. «Estábamos estos días aportando broza para mejoramiento de algún camino que estaba en malas condiciones», afirmó el funcionario, destacando que el objetivo es normalizar el trabajo vial lo antes posible.

Uno de los puntos más sensibles de la actualidad local es el funcionamiento del centro de salud. Trossero destacó especialmente el compromiso humano del equipo médico, revelando que muchos profesionales continuaron con sus tareas a pesar de las demoras en los pagos generadas por el cambio de estatus jurídico. «Quiero valorar eso, han seguido sin cobrar hasta ahora atendiendo a nuestra gente. El equipo que se ha formado es esto: hoy gente que ya hace casi cinco meses que no está cobrando sus honorarios pero nunca dejó de atender», expresó con gratitud. Asimismo, confirmó que existen proyectos para la ampliación del centro, los cuales deberán ser coordinados con el Ministerio de Salud de la provincia.

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Finalmente, el jefe comunal llevó tranquilidad a los vecinos respecto a la situación financiera, confirmando que los recursos ya están ingresando a las cuentas comunales. Explicó que actualmente se encuentran en una etapa de procesos de ordenanzas para poder ejecutar los pagos y ponerse al día con los proveedores y profesionales. Para concluir, Trossero reafirmó su compromiso personal con la localidad al asegurar que mantendrá la «honestidad y estoy abierto a que me llamen, atiendo el teléfono sin problemas, porque el compromiso es trabajar para mi querida Costa Grande», indicó.

Ver la nota completa con José María Trossero: