Trágico accidente en Ruta 12: un motociclista falleció tras chocar con un camión cerca de Nogoyá

Facebook Twitter WhatsApp

Un fatal siniestro vial se registró en las primeras horas de este lunes sobre la Ruta Nacional N°12, específicamente en el trayecto que conecta Nogoyá con Rosario del Tala. Según se expresó a Informe Litoral, el accidente tuvo lugar alrededor de las 05:38 a la altura del kilómetro 327, donde se vieron involucrados un camión Volkswagen 330, conducido por un vecino de Nogoyá de 38 años, y una motocicleta Yamaha YBR 125, cuyo conductor lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Las primeras diligencias indican que el motociclista circulaba en sentido Tala-Nogoyá, mientras que el transporte de carga lo hacía en dirección contraria. Por causas que todavía se intentan establecer, el rodado menor habría invadido el carril sur, lo que provocó un fuerte impacto frontal contra el camión. Como consecuencia del choque, el motovehículo se incendió de forma inmediata, agravando el escenario de la tragedia.

Del archivo: Detuvieron en Colonia Ensayo a un hombre que era buscado por presunto abuso sexual

En el sitio del siniestro trabajó activamente el personal de la Comisaría de Lucas González, con la intervención de la División Policía Científica y el Puesto de Control Vial de Nogoyá. También acudieron la fiscal en turno, la médica forense y el médico policial para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se confirmó que los test de alcoholemia realizados arrojaron resultados negativos, descartando la presencia de alcohol en el conductor del camión.

Debido a que el tránsito quedó totalmente interrumpido sobre la calzada, las autoridades debieron desviar el flujo vehicular por la zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González. El operativo se extendió durante gran parte de la mañana mientras se finalizaban las tareas de rigor para retirar los vehículos y recolectar las pruebas necesarias para la investigación judicial.