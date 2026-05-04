Nogoyá: se firmó el contrato para la construcción de 19 viviendas sociales

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En las instalaciones de la Escribanía Mayor de Gobierno, se oficializó el contrato para dar inicio a la construcción de un nuevo grupo habitacional en la ciudad de Nogoyá. El acto formal contó con la presencia del presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, el representante de la firma constructora Verco S.A., Hugo Sebastián Antivero, y la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Tras el cierre del acuerdo, Schönhals manifestó que el acceso a la vivienda es uno de los ejes centrales de la gestión, calificándolo como un acto que dignifica la labor pública. El funcionario resaltó que estas obras son esenciales para reconstruir las bases de la sociedad, ya que ofrecen estabilidad a las familias y permiten proyectar un futuro con mayor seguridad y arraigo en sus comunidades.

Asimismo, el presidente del organismo destacó que la inversión en infraestructura no solo resuelve el déficit habitacional, sino que funciona como una herramienta clave para motorizar la economía regional. Según explicó, la llegada de estos proyectos fomenta la compra de insumos locales y genera mano de obra genuina, lo que representa un alivio económico directo para la zona durante el proceso de edificación.

La obra civil en la localidad consistirá en la ejecución de 19 viviendas de dos dormitorios, entre las cuales se incluye una unidad adaptada para personas con discapacidad. El proyecto integral tiene un presupuesto asignado de más de 1.448 millones de pesos y la empresa adjudicataria tendrá un plazo de 15 meses corridos para completar los trabajos y entregar las llaves a los futuros beneficiarios.