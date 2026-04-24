Becas Progresar 2026: finaliza este viernes la inscripción para la educación obligatoria

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Este viernes marca una fecha límite fundamental para miles de jóvenes que buscan acceder a las Becas Progresar. Durante la jornada concluye la etapa de inscripción para la línea de Finalización de la educación obligatoria, una de las modalidades más solicitadas del programa nacional. Los interesados deben completar el trámite de manera online a través de la plataforma Mi Argentina, siendo este el último plazo disponible para quienes cursan los niveles primario o secundario y requieren apoyo económico para sostener su escolaridad.

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años, ser alumnos regulares y acreditar que los ingresos de su grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Es importante destacar que, aunque esta línea cierra hoy, el programa mantiene vigentes hasta el 30 de abril las convocatorias para «Fomento de la educación superior» y «Progresar Enfermería», destinadas a estudiantes de instituciones públicas y carreras de salud con límites de edad que se extienden hasta los 25 años.

Del archivo: El municipio de Aranguren brinda asistencia para la inscripción a las Becas Progresar

Por otro lado, el calendario de inscripciones sumará una nueva fecha el próximo lunes 27 de abril, día en que se habilitará la línea de Formación Profesional para aquellos que realicen cursos de capacitación laboral. Actualmente, el monto de la beca se sitúa en los $35.000 mensuales, un incentivo clave para la permanencia educativa. Ante la proximidad del cierre, las autoridades recomiendan verificar la carga correcta de datos personales y documentación para evitar inconvenientes en el proceso de adjudicación.