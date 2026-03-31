El municipio de Aranguren brinda asistencia para la inscripción a las Becas Progresar

El Nido/Punto Digital funcionará como centro de asesoramiento de lunes a viernes para que estudiantes de 16 a 24 años puedan completar el trámite antes del 24 de abril.

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La Municipalidad de Aranguren informó que pone a disposición las instalaciones del Nido/Punto Digital para acompañar a los jóvenes de la localidad en el proceso de inscripción a las Becas Progresar. Esta iniciativa busca garantizar que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos puedan acceder al beneficio educativo, brindando conectividad y asesoramiento técnico para completar el formulario de la línea obligatoria, cuyo plazo de cierre está previsto para el próximo 24 de abril.

Los interesados en recibir ayuda para la gestión podrán acercarse al edificio municipal de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:30 horas. Es fundamental recordar que el programa está dirigido específicamente a estudiantes de entre 16 y 24 años y que, para iniciar el trámite en la plataforma oficial, es requisito indispensable estar registrado previamente en la aplicación Mi Argentina. El equipo del Punto Digital orientará a los solicitantes para asegurar que la carga de datos sea correcta y efectiva.

En cuanto a las condiciones de acceso, se verificará que los ingresos del grupo familiar no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil y se exigirá la acreditación de la asistencia regular a una institución educativa. Con el objetivo de facilitar la comunicación y resolver dudas sobre la documentación necesaria, el municipio habilitó la línea telefónica 3436 616982 para todos los interesados.(Informe Litoral)