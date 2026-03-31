«El Coyote» Ruiz Díaz celebró su jubilación recorriendo toda Entre Ríos en bicicleta

El vecino de Santa Elena finalizó una travesía de 19 días tras recorrer todos los departamentos de la provincia para cerrar su etapa profesional con un desafío personal.

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El lunes 30 de marzo, alrededor de las 18, la ciudad de Santa Elena se vistió de fiesta para recibir a Juan Carlos Ruiz Díaz, conocido popularmente como “El Coyote”, quien concretó la hazaña de recorrer toda la provincia de Entre Ríos en bicicleta. Tras haber partido el pasado 11 de marzo, el ciclista arribó al arco de ingreso a la localidad luego de 19 días de travesía ininterrumpida, cumpliendo así un desafío personal que combinó resistencia física y superación.

Este ambicioso proyecto surgió como una manera especial de celebrar el inicio de una nueva etapa: Ruiz Díaz emprendió el recorrido tras obtener su jubilación en la Prefectura Naval Argentina, institución donde prestó servicio durante años como buzo táctico. A bordo de su bicicleta, bautizada como “Dulcinea”, el protagonista transitó rutas y caminos rurales de todos los departamentos entrerrianos, enfrentando jornadas de gran esfuerzo físico y conectando con los vecinos de cada localidad que atravesó durante su paso.

El tramo final de la aventura comenzó en la mañana del lunes y culminó con una emotiva recepción de familiares, amigos y vecinos que aguardaban su llegada. Al finalizar el recorrido, «El Coyote» destacó que esta experiencia fue una «aventura de vida» que demuestra que con decisión se pueden alcanzar grandes objetivos. Además, subrayó que el apoyo constante de su entorno y la hospitalidad recibida en cada rincón de la provincia fueron pilares fundamentales para completar con éxito el circuito previsto y cerrar este ciclo laboral con un logro deportivo histórico.