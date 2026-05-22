Detuvieron a dos jóvenes tras robar en un boliche de Nogoyá

Los delincuentes, de 18 y 19 años, fueron atrapados in fraganti por la policía con mochilas llenas de grifería y herramientas. Según supo Informe Litoral, ambos quedaron alojados en la Jefatura Departamental.

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Un hecho delictivo bajo la modalidad de flagrancia terminó con dos personas detenidas en horas de la siesta de este viernes en la ciudad de Nogoyá. El episodio se registró alrededor de las 14:40, cuando el personal de la Sección Comando Radioeléctrico fue alertado sobre un ilícito en pleno desarrollo dentro del predio de un conocido boliche bailable, ubicado en la intersección de las calles Evaristo Carriego y Primera Junta.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron a dos jóvenes de 18 y 19 años de edad. Al realizarles la requisa de rutina, los efectivos policiales hallaron dentro de una mochila una serie de elementos de procedencia ilícita, entre los que se destacaban varias griferías, diversas herramientas de mano y un teléfono celular.

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Minutos más tarde, el personal de la División Policía Científica, en compañía de uno de los propietarios del complejo nocturno, inspeccionó las instalaciones y constató que los sospechosos habían ejercido violencia dañando una puerta y una ventana para lograr ingresar. Con esta inspección, las autoridades confirmaron fehacientemente que los objetos secuestrados pertenecían al establecimiento.

Según los datos recabados por Informe Litoral, el Fiscal en turno fue debidamente informado del procedimiento y dispuso la inmediata aprehensión de ambos masculinos por el supuesto delito de robo en flagrancia. Los implicados fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos recuperados fueron restituidos formalmente al damnificado bajo las actas legales correspondientes.