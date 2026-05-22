Recuperaron una moto robada y demoraron a dos menores en Paraná

Un eficaz operativo de prevención y seguridad urbana culminó este viernes por la mañana con la recuperación de un motovehículo sustraído y la conducción de dos adolescentes a la División Minoridad. El hecho comenzó cuando el personal policial fue comisionado por la sala de la División 911, que alertaba sobre el robo de una motocicleta en las inmediaciones de calle Toscanini y Avenida Ramírez. Con los datos filiatorios de los sospechosos y las características del rodado, los móviles del sector iniciaron una búsqueda intensiva por las barriadas cercanas.
Durante las recorridas preventivas, según recabó Informe Litoral con fuentes policiales, los efectivos lograron interceptar en la intersección de calles Casacuberta y Justo Stay a dos jóvenes que coincidían minuciosamente con la descripción brindada por los operadores de las cámaras de seguridad. Los sospechosos se desplazaban de forma peatonal al momento de ser cercados por las patrullas, por lo que se procedió de inmediato a su demora preventiva en el lugar.
La investigación no concluyó allí, ya que el vehículo todavía no había sido localizado. Los uniformados continuaron con el rastrillaje civil por los terrenos linderos y, a las pocas cuadras del sitio de la demora, lograron hallar una motocicleta Honda Wave oculta entre las malezas y los pastizales altos de un descampado. Tras verificar los guarismos, se constató que se trataba efectivamente del rodado denunciado momentos antes.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Menores en turno, desde donde se dispuso la inmediata intervención del personal de la División Minoridad para el resguardo y traslado de los adolescentes. Asimismo, la autoridad judicial ordenó el secuestro formal de la motocicleta para realizar las pericias de rigor y su posterior entrega definitiva a la damnificada, previo cumplimiento de los trámites de denuncia correspondientes.