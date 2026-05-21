Silvina Decco impulsa el proyecto «Traspasando Fronteras» en Entre Ríos

La diputada provincial se reunió con la presidenta de la Comisión de Educación para avanzar en la ley que busca fabricar dispositivos asistenciales en 3D de forma gratuita.

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La diputada provincial Silvina Decco mantuvo un encuentro clave con Susana Pérez, presidenta de la Comisión de Educación, con el objetivo firme de acelerar el tratamiento del proyecto de ley denominado «Traspasando Fronteras».

La propuesta, ideada originalmente por el médico reumatólogo César Graf, plantea un esquema de trabajo colaborativo e inclusivo donde las escuelas técnicas de la provincia confeccionarán dispositivos de asistencia mediante impresión 3D. Estos elementos tecnológicos estarán destinados a personas con discapacidad y pacientes que padecen artritis reumatoidea, y se distribuirán de manera totalmente gratuita en todo el territorio entrerriano.

Durante la reunión de trabajo, ambas legisladoras analizaron en detalle los alcances de la normativa, la cual articula de forma directa tres ejes fundamentales: la salud pública, el sistema educativo y la innovación tecnológica. El avance del expediente en la Comisión de Educación se perfila como el paso decisivo para que el proyecto pueda llegar prontamente al recinto para su posterior votación.

Al finalizar el encuentro, Decco destacó la viabilidad de la propuesta y señaló que el programa ya cuenta con antecedentes muy exitosos en otras jurisdicciones del país. «Traspasando Fronteras ya demostró que funciona. Ahora el desafío es darle el marco legal para que llegue a toda la provincia de manera sostenida», afirmó la diputada, quien consideró que el diálogo con Pérez representa un avance real para transformar esta red de ayuda en una política de Estado fija.