Rosario del Tala: interceptaron en la ruta a dos delincuentes tras un violento asalto en La Paz

Un violento asalto ocurrido en un local comercial de la ciudad de La Paz desencadenó un inmediato despliegue policial que culminó con la interceptación de los sospechosos sobre la Ruta Nacional 12. En el procedimiento se secuestró un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y el vehículo en el que se trasladaban.
Según informaron fuentes de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz, el hecho se registró en un negocio ubicado sobre la calle España. Dos hombres de 27 y 35 años, ambos con domicilio en la provincia de Buenos Aires, ingresaron al lugar y amenazaron al comerciante con un revólver para exigirle la recaudación y pertenencias personales. Tras lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga en un automóvil.
A partir de la denuncia de la víctima, la Policía de Entre Ríos irradió una alerta a todos los puestos camineros de la provincia para dar con el vehículo en el que huían los asaltantes. El trabajo coordinado dio sus frutos poco después, cuando el personal del Puesto Caminero Rosario del Tala interceptó un Toyota Corolla a la altura del kilómetro 307 de la Ruta Nacional 12.
Con la autorización del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala y bajo las directivas de la Fiscalía en turno, se procedió a la requisa del rodado. En el interior del habitáculo, los efectivos hallaron un revólver calibre .38 marca Taurus, tres cartuchos del mismo calibre, un reloj pulsera propiedad del damnificado y la suma de $10.890 en billetes de diversas denominaciones. Tanto el automóvil como los elementos secuestrados quedaron a resguardo policial para ser peritados.
En el procedimiento intervino de forma conjunta el personal de Investigaciones de La Paz y de la Dirección de Seguridad Vial. La causa fue caratulada provisoriamente como «Robo y amenazas calificadas», mientras que las autoridades mantienen reserva sobre la situación procesal actual de los dos detenidos.