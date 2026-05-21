El riego suplementario se consolida como una herramienta clave para duplicar rendimientos

Facebook Twitter WhatsApp

En el norte de Santa Fe, la irregularidad en la distribución de las lluvias plantea un desafío constante para la actividad agrícola, ya que muchas veces las precipitaciones no acompañan los momentos más críticos de los cultivos. Ante este escenario, Diego Szwarc, investigador del INTA Reconquista, señaló que el riego en la región es estratégico y suplementario, transformándose en una práctica indispensable para reducir las brechas de rendimiento y aportar previsibilidad a los sistemas productivos locales en contextos de alta variabilidad climática.

Los resultados obtenidos por la institución evidencian el enorme potencial de esta tecnología en cultivos extensivos, donde el riego suplementario puede generar incrementos significativos en los rindes e incluso duplicarlos, logrando aumentos de hasta un 115 % si el agua se aplica en las etapas clave del desarrollo. Esta herramienta aparece como una solución a la marcada inestabilidad de los sistemas en secano de la zona, donde históricamente el trigo oscila entre los 1.780 y 3.500 kilos por hectárea, la soja varía de menos de 900 a más de 2.000 kilos, y el maíz solo supera los 5.000 kilos en campañas muy favorables.

Te puede interesar: SENASA refuerza en Entre Ríos el nuevo plan contra la enfermedad de Aujeszky

Para optimizar el uso del recurso hídrico disponible en el norte santafesino, el INTA Reconquista avanzan en la incorporación de tecnologías de vanguardia. El organismo logró duplicar su superficie regada a 114 hectáreas mediante la ampliación de un equipo de pivote y sumó sensores de humedad sin contacto y sistemas de monitoreo para implementar el riego de precisión, lo que permite determinar con exactitud cuándo y cuánto regar cada sector del lote. En un contexto de márgenes económicos ajustados, esta eficiencia tecnológica permite asegurar no solo los rendimientos, sino también el retorno de las inversiones en genética, fertilización y sanidad, consolidando un modelo productivo más estable, eficiente y sostenible.