Paraná será sede de una jornada interinstitucional sobre los desafíos y tendencias del comercio digital

El evento, impulsado en conjunto por el sector público, privado y la academia, se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La actividad es gratuita con inscripción previa.

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Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, brindó detalles sobre la organización de una importante jornada taller enfocada en analizar y debatir la dinámica del comercio electrónico en la región. La iniciativa surge a partir de las inquietudes planteadas por el propio sector comercial local, ante las transformaciones tecnológicas y logísticas aceleradas desde la pandemia.

En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt, en Canal 6 ERTV, Bustamante destacó que, bajo la premisa de un «Estado facilitador» promovido por la gestión de la intendenta Rosario Romero, se logró articular un amplio espacio de trabajo. «Es una preocupación transversal a todo el sector comercial», afirmó el funcionario, al ponderar la participación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER —con la coordinación de su decano Nicolás Bruner— y de diversas entidades privadas como el Centro Comercial Industrial de Paraná, la Corporación para el Desarrollo de Paraná, el Polo Tecnológico, comerciantes del microcentro y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

Dinámica del evento: debate y conferencias de especialistas

Mesas de diálogo y taller participativo: Coordinadas por la unidad académica, los asistentes trabajarán en comisiones sobre ejes clave como logística, marketing digital, problemáticas de la venta online, plataformas y la transición entre el comercio físico y el virtual. Las conclusiones servirán como insumo para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y para las estrategias de las empresas locales. Conferencias magistrales: Tras un breve receso, representantes de la comitiva Litoral de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), puntualmente David Giovanón y María Cecilia Ululia, disertarán sobre las últimas tendencias y desafíos del sector en Argentina y la región.

Horario, lugar e inscripciones

El encuentro se desarrollará el viernes 29 de mayo, de 16:30 a 20:00, en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en Justo José de Urquiza 552, en la capital entrerriana.

Aunque la actividad es completamente libre y gratuita, los organizadores recordaron que los cupos son limitados y se requiere una inscripción previa por cuestiones organizativas. Los interesados de Paraná y de localidades vecinas pueden acceder al formulario de registro a través del sitio web oficial del municipio ( parana.gob.ar/noticias ) o mediante las redes sociales de la Subsecretaría de Producción y de las instituciones convocantes. (Informe Litoral)

Ver la nota completa con Oscar Bustamante:

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