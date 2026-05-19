Diamante: esclarecieron el robo de combustible a un camionero tras una rápida investigación

Los investigadores locales identificaron al responsable, un vecino de la ciudad que utilizaba recipientes específicos y un vehículo para trasladar y comercializar lo sustraído.

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El sector del transporte local recuperó la tranquilidad tras un rápido y eficaz procedimiento que permitió resolver el robo de combustible sufrido por un camionero en la ciudad de Diamante. El hecho delictivo, que damnificó de forma directa a un trabajador del volante, había generado preocupación debido a que el transporte de carga se encontraba estacionado en la vía pública durante la noche al momento de sufrir el vaciado de su tanque.

La situación comenzó a cambiar a partir de la denuncia formal del transportista. Según los datos obtenidos por Informe Litoral, un equipo especializado de investigadores tomó el caso bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal y comenzó a reunir testimonios y diversos informes comerciales y vecinales. El despliegue de los agentes permitió reconstruir minuciosamente los movimientos de la zona y obtener resultados en un tiempo récord.

El fruto de las tareas de campo fue la plena identificación del autor del hecho, resultando ser un vecino de la propia comunidad de Diamante, quien ahora deberá afrontar las consecuencias de un proceso legal ante la justicia. Asimismo, los encargados del caso lograron determinar con precisión la logística utilizada para el golpe, identificando los recipientes empleados para el acopio del combustible y el vehículo particular en el que se movilizaban para su posterior traslado y venta informal.