Marcelo Casaretto lanzó su precandidatura a gobernador de Entre Ríos y alineó su proyecto con Axel Kicillof

El exdiputado nacional rompió el tablero político provincial de cara a las elecciones de 2027. Con fuertes críticas hacia Rogelio Frigerio y Javier Milei, se plantó como una alternativa de "oposición firme" y reclamó internas abiertas dentro del peronismo.

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En un escenario político que ya empieza a perfilar sus primeros movimientos de cara al recambio institucional de 2027, el dirigente peronista Marcelo Casaretto oficializó su precandidatura a la gobernación de Entre Ríos. En una extensa entrevista con el programa que conduce el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt, en Canal 6 ERTV, el contador y docente se diferenció de los sectores «tibios» de la oposición, cargó duro contra los planes de ajuste de las administraciones nacional y provincial, y adelantó su alineación en el plano federal detrás de la figura del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Caminar la provincia con tiempo

Ante los cuestionamientos sobre si es prematuro hablar de candidaturas, Casaretto defendió la decisión de salir tempranamente al territorio. «Para aquellos que tenemos una expectativa en un escenario más ampliado, hay que recorrer cada pueblo de Entre Ríos», argumentó, contrastando su situación con la de quienes cuentan con el aparato estatal.

«No tengo cargo público ni tengo cargo partidario; trabajo en mi profesión y dedico días para ir a los lugares», sostuvo. El precandidato contrapuso su militancia «a pie» con las visitas oficiales del actual gobernador: «Va el gobernador con cuatro ministros, ocho secretarios y medios de comunicación a disposición… el público se va renovando y cada elección se suman 40.000 jóvenes nuevos con los que hay que hablar e incentivar», expresó.

«Oposición firme» frente al modelo Milei-Frigerio

Casaretto definió su plataforma bajo una premisa de confrontación directa y sin matices con el oficialismo actual. «Hoy está Milei con un ajuste tremendo sobre el pueblo y Frigerio con un ajuste tremendo. Nosotros tenemos que ser oposición firme, no ‘té con leche’. Si la gente quiere más de lo mismo, los va a votar a ellos», aseveró.

Al trazar un balance de la gestión provincial, el dirigente aseguró que la provincia perdió 1.000 empresas y 10.000 trabajadores formales. También denunció recortes en varias reparticiones y cuestionó severamente la política salarial del Ejecutivo entrerriano: «Frigerio, desde el comienzo del gobierno, aumenta los salarios por debajo de la inflación. El maestro, el policía, el enfermero pierden todos los meses», indicó. En la misma línea, alertó sobre los proyectos de reforma previsional: «Todas las propuestas que plantea Frigerio en la ley jubilatoria son eliminación y recorte de derechos», advirtió Casaretto.

La necesidad de elecciones internas en el PJ

Al ser consultado sobre el futuro del Partido Justicialista local y la aparición de otros posibles aspirantes, Casaretto recordó que la última interna para la gobernación ocurrió en 2003, cuando él mismo compitió contra Jorge Busti. El ex legislador se mostró a favor de dirimir las candidaturas mediante las PASO: «Sirve hacer una interna porque es convocante. Cada uno busca su perfil y relaciones geográficas. Si después tenemos la grandeza de ir todos juntos, en buena hora».

Además, se diferenció de otros dirigentes al destacar su trayectoria judicialmente limpia: «Estoy hace muchísimos años y nunca tuve una causa por mi desempeño en contra del Estado. Por eso a algunos los condicionan o los aprietan, pero yo voy al frente», remarcó en referencia a otros dirigentes que cuando salen a criticar al oficialismo, desde el Gobierno rápidamente les recuerdan sus causas judiciales.

El proyecto nacional: Sintonía con Kicillof

Uno de los puntos más salientes de sus declaraciones fue la definición de su referencia en el orden nacional. Sin rodeos, Casaretto proyectó la alternativa que, a su criterio, el peronismo debe consolidar frente a La Libertad Avanza: «Yo veo a Axel Kicillof como el candidato a presidente que la Argentina necesita. Yo voy con él, ya he hablado con él».

Finalmente, resumió que sus principales propuestas económicas pasan por recuperar un modelo industrial de mercado interno fuerte, frenar la importación indiscriminada de alimentos que compiten con la producción local y revertir los beneficios fiscales otorgados a los sectores de mayor concentración de riqueza para volcar esos recursos a la obra pública estratégica y al sostenimiento de los jubilados. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Marcelo Casaretto: