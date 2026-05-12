Liliana Salinas impulsa un Observatorio de Violencia Escolar: «No podemos poner toda la responsabilidad en el docente»

La diputada provincial presentó un proyecto de ley para abordar la problemática de manera integral y colectiva. Además, analizó la situación de la salud mental en Entre Ríos y su postura política frente a los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio.

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La diputada provincial Gladys Liliana Salinas (Partido Conservador popular) brindó detalles sobre su nuevo proyecto de ley que busca crear un Observatorio de Violencia Escolar. En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, recordó que la iniciativa surgió ante la creciente preocupación por los conflictos en las instituciones educativas, un fenómeno que, según la legisladora, afecta no solo a la provincia sino a todo el país.

Un abordaje integral para las aulas

El objetivo principal del proyecto es crear un espacio donde diferentes instituciones, tanto gubernamentales como civiles, trabajen en conjunto. «La idea es que el Consejo General de Educación (CGE) no se encuentre solo en esta problemática», explicó Salinas. El observatorio funcionaría como un ente de control y seguimiento continuo, evitando que las leyes queden solo en el papel.

Uno de los puntos centrales de su argumentación fue la defensa de la labor docente. Para la diputada, «es un error sobrecargar a los maestros con la responsabilidad total de la violencia escolar» dijo y consideró que «el docente ya tiene demasiadas exigencias y situaciones complejas, sumado a salarios que no acompañan la realidad económica. Además, el docente es humano, tiene familia y problemas. No estamos todos mentalmente bien en este contexto», señaló.

Por último aclaró que su iniciativa no propone incorporar más personal y por ende sueldos. «Se busca utilizar personal que ya pertenece al Estado pero que no está cumpliendo funciones específicas, para no generar una carga económica extra al gobierno», remarcó.

Salud Mental: de la teoría a la práctica

Consultada sobre la salud mental, otro eje crítico en la provincia, Salinas fue contundente: «Herramientas hay pocas». La legisladora destacó la importancia de que los centros de salud locales estén preparados para atender crisis en el momento, ya que «cuando estás pasando una crisis es muy difícil recordar un número de teléfono para llamar».

En ese marco, citó como ejemplo avances en Concordia, donde se logró ampliar el horario de atención en salud mental hasta las 18:00 y aumentar el número de profesionales.

Posicionamiento Político: «Acompaño lo que está bien y digo lo que no»

En el plano político, Salinas ratificó su pertenencia al espacio que ayudó a fundar en Entre Ríos, alineado con Javier Milei, aunque marcó su independencia de criterio. «Respondo al pueblo que me votó. Me siento con la libertad de dar mi opinión cuando algo no estoy de acuerdo», afirmó.

Respecto a la gestión de Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo en el proceso de «tapar agujeros» de la gestión anterior, calificando la situación heredada como «muy compleja y evidente». Al ser consultada sobre las próximas elecciones, aunque consideró que es temprano para definiciones, indicó que lo más probable es que siga acompañando tanto a Milei como a Frigerio debido a la libertad de trabajo que le han otorgado y las acciones que realizan en el plano nacional y provincial. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con la diputada Gladys Liliana Salinas:

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