Estacionamiento medido en Paraná: se reprogramó la apertura de sobres de la licitación

La Municipalidad fijó la nueva fecha para el viernes 29 de mayo. El sistema busca ordenar el tránsito en el centro mediante el uso de tecnología y aplicaciones móviles.

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La Municipalidad de Paraná informó un cambio en el cronograma administrativo vinculado a la Licitación Pública Nº 44/2026, la cual definirá el futuro del Sistema de Estacionamiento Medido (S.E.M.) en la capital entrerriana. Según lo establecido oficialmente, el acto de apertura de ofertas para el otorgamiento de la concesión, gestión y mantenimiento del servicio se trasladó al próximo viernes 29 de mayo a las 11, momento en el que se conocerán las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en operar el sistema.

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El proyecto impulsado por la gestión local no solo contempla el cobro del estacionamiento, sino una transformación integral de la movilidad urbana. El nuevo esquema se apoyará fuertemente en plataformas digitales y aplicaciones móviles, permitiendo a los conductores gestionar su tiempo de permanencia de forma ágil. Además, la empresa que resulte adjudicada deberá hacerse cargo de la señalización vertical y horizontal, así como de la administración de una red de puntos de venta físicos distribuidos estratégicamente para quienes prefieran no utilizar la tecnología móvil.

Un aspecto central de esta iniciativa es el ordenamiento del espacio público en las zonas de mayor demanda vehicular. El sistema prevé una división clara que incluye sectores de carga y descarga, estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad y áreas específicas para diferentes tipos de rodados. Con la puesta en marcha de este nuevo SEM, la Municipalidad apunta a fomentar la rotación de vehículos en el casco céntrico, buscando desalentar el estacionamiento prolongado y facilitar que los vecinos encuentren lugar de manera más rápida y organizada en las arterias principales de Paraná.(Informe Litoral)

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