SENASA certificó la primera exportación de miel a Europa

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En un avance estratégico para las economías regionales de la provincia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó en las últimas horas la primera exportación de miel bajo el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La operación, protagonizada por una empresa de la ciudad de Concordia, consistió en el despacho de 22 toneladas de miel a granel, marcando el inicio de un esquema comercial que promete potenciar la competitividad de los productores locales en el mercado internacional.

Este cargamento es el primero en Argentina que logra capitalizar la eliminación total del arancel del 17,3% que anteriormente gravaba al sector, un beneficio directo que entró en vigencia el pasado 1 de mayo. El nuevo tratado establece una cuota anual de 45.000 toneladas libres de impuestos para el bloque regional, lo que representa una oportunidad histórica para Entre Ríos, provincia que se consolida como líder nacional en cantidad de colmenas y productores registrados. Para concretar este envío, el equipo del Centro Regional Entre Ríos del SENASA supervisó minuciosamente la trazabilidad y los estándares de sanidad en las salas de extracción y plantas de homogenización.

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La certificación de este primer envío de origen entrerriano reafirma la excelencia del sistema de control argentino y asegura el acceso a un mercado de más de 700 millones de consumidores. Con una producción federal que supera las 75 mil toneladas anuales, la apicultura encuentra en este acuerdo un motor de crecimiento fundamental. De esta manera, Entre Ríos se posiciona como pionera en la apertura de este canal comercial, garantizando que el valor agregado y la calidad de la miel local cumplan con las estrictas exigencias técnicas de sostenibilidad y seguridad alimentaria del bloque europeo.