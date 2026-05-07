Paraná: dos detenidos tras un violento enfrentamiento familiar

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Durante la noche, el personal policial de la ciudad de Paraná debió intervenir en el Barrio El Radar a raíz de un llamado a la División 911 que alertaba sobre un fuerte altercado vecinal. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se estaba produciendo un enfrentamiento entre dos grupos familiares, el cual incluía corridas, agresiones físicas y el arrojo de piedras. Ante la magnitud de los disturbios, fue necesario solicitar el apoyo de otros móviles para controlar la situación y resguardar a los presentes.

Sobre el operativo, la fuerza se expresó aInforme Litoral detallando que, en medio de los incidentes, una vivienda de la zona sufrió importantes daños materiales, principalmente la rotura de sus vidrios y destrozos en la puerta de ingreso. El procedimiento policial permitió frenar el avance de las agresiones y estabilizar el sector, que se encontraba convulsionado por la violencia de los ataques entre ambos bandos.

Como resultado del trabajo en el lugar, se procedió a la aprehensión de dos hombres, quienes fueron señalados por participar de la gresca y causar los daños mencionados. Finalmente, las actuaciones correspondientes quedaron a disposición del juzgado interviniente, que deberá definir la situación legal de los detenidos tras el desorden registrado en la vía pública.