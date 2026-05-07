Identificaron a cuatro personas que caminaban con electrodomésticos robados en Diamante

Durante un operativo de prevención realizado en las primeras horas de este miércoles, personal de la Jefatura de Policía de Diamante logró recuperar bienes que habían sido sustraídos de una vivienda local. El hecho se desencadenó cuando una patrulla que recorría las calles del barrio La Merced observó a cuatro hombres que se trasladaban a pie cargando un frigobar y una estufa eléctrica. Al ser interceptados por los agentes, ninguno de los sujetos pudo explicar ni demostrar el origen de los artefactos.
Ante la irregularidad de la situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía, que dispuso el secuestro de los elementos para investigar su procedencia. Según supo Informe Litoral, las tareas investigativas permitieron dar con el domicilio afectado en pocos minutos. En ese marco, se descubrió que uno de los sospechosos mantenía un vínculo personal con el dueño de la casa, situación que habría aprovechado para retirar los electrodomésticos sin su consentimiento.
Finalmente, las pertenencias fueron puestas a resguardo para ser restituidas a su propietario, mientras que el hombre vinculado al hecho fue formalmente notificado de su situación judicial. El caso quedó en manos de la Fiscalía local, donde se inició el proceso penal correspondiente. Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles en los barrios permiten detectar movimientos sospechosos y brindar una solución rápida a los vecinos ante hechos de inseguridad.