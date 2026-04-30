La Ganadera participó de una capacitación sobre gestión de calidad

Equipos técnicos y operativos participaron de una jornada dictada por el IRAM. El encuentro se centró en la profesionalización del personal y en los requisitos para obtener certificaciones de procesos.

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La Fábrica de Alimentos de Hasenkamp fue la sede de una jornada de formación técnica sobre sistemas de gestión de calidad y sus elementos clave. La actividad, coordinada junto al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), estuvo dirigida a los equipos de trabajo de la planta local y de la unidad productiva de La Ganadera en General Ramírez. Durante el encuentro, se desarrollaron contenidos vinculados a la normativa vigente y a la estandarización de las prácticas operativas en la elaboración de alimentos.

La capacitación estuvo a cargo de la especialista Cintia Sartorio y consistió en un espacio de intercambio técnico sobre la implementación de protocolos de eficiencia. El programa se diseñó para que el personal de ambas fábricas incorpore herramientas que permitan avanzar hacia certificaciones formales, un paso necesario para validar los estándares de producción de las plantas. La formación abordó la estructura de los sistemas de gestión y la actualización de los manuales de procedimientos diarios que rigen la actividad.

Esta jornada cumplió con el objetivo de impulsar la formación continua de los trabajadores y profesionalizar los cuadros operativos de las fábricas. Con la aplicación de estos criterios de gestión, se busca garantizar la trazabilidad y la seguridad en los procesos industriales de la región.(Informe Litoral)

Del archivo: Precios del remate de hacienda de La Ganadera en La Paz del martes 28 de abril de 2026