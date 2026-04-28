Detuvieron a un hombre en General Ramírez por violar una restricción de acercamiento

El procedimiento se realizó durante la madrugada tras una alerta que permitió a la policía intervenir en un domicilio donde un vecino de 29 años incumplía medidas judiciales por violencia de género.

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En el marco de los operativos de prevención que se realizan en distintos barrios y espacios públicos de General Ramírez, personal de la comisaría local concretó la detención de un hombre que se encontraba quebrantando una orden judicial. El hecho se produjo en las primeras horas de ayer, cuando los uniformados acudieron con celeridad a una vivienda ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña. Según supo Informe Litoral, la intervención se activó tras ser alertados sobre la presencia de un sujeto que no respetaba las medidas de restricción de acercamiento vigentes hacia una mujer, las cuales habían sido dispuestas previamente por el Juzgado de Garantías.

Ante la evidencia del incumplimiento, se dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal, autoridad que dispuso que el implicado, un joven de 29 años y vecino de la localidad, fuera arrestado en el lugar. Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado hacia la Alcaidía Policial en la ciudad de Diamante, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones procesales correspondientes por el delito de desobediencia judicial en un contexto de violencia de género.