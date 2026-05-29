Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores y Leandro Paredes lanzó una autocrítica

El capitán xeneize reconoció el mal presente del equipo tras caer ante Universidad Católica de Chile, lo que obliga al club a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana en medio de la incertidumbre por el futuro del entrenador Claudio Úbeda.

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La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores de América instaló un clima de profunda decepción en La Bombonera. Tras la dura derrota por 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile, el mediocampista y capitán del conjunto azul y oro, Leandro Paredes, tomó la palabra en la zona mixta y realizó un crudo balance sobre el presente futbolístico del equipo, reconociendo sin rodeos que el plantel no estuvo a la altura de las expectativas institucionales ni de los hinchas.

Con este resultado adverso en la última fecha del Grupo D, el club de la Ribera quedó relegado al tercer puesto de su zona, lo que sentenció su salida de la máxima cita continental y lo obligará a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana durante el segundo semestre. El golpe deportivo caló hondo en el vestuario, especialmente porque se sumó a la reciente frustración sufrida semanas atrás en el Torneo Apertura, dejando a Boca completamente sin títulos ni competencias decisivas en la primera mitad del año.

Más allá del flojo rendimiento colectivo, las miradas también se posaron sobre las condiciones físicas del capitán, quien disputó la totalidad del encuentro a pesar de arrastrar visibles molestias musculares. El propio volante central confesó que jugó el partido con una sobrecarga en el isquiotibial, argumentando de manera contundente que, por la magnitud del compromiso, no era un partido para quedarse afuera. Esta postura fue respaldada públicamente por el director técnico Claudio Úbeda, quien elogió la actitud del futbolista y confirmó que este jamás pidió el cambio.

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El panorama de cara al futuro inmediato se presenta complejo y lleno de interrogantes. Al ser consultado sobre la continuidad del actual cuerpo técnico, Paredes prefirió mantener la cautela al señalar que son decisiones que le corresponden estrictamente a la comisión directiva. Sin embargo, admitió que existe un diálogo permanente con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y concluyó con total firmeza que todo el plantel es plenamente consciente de que deben mejorar de manera urgente, ya que con el nivel actual resultará imposible cumplir con los objetivos que se traza un club de esa envergadura.