Entre Ríos: Rogelio Frigerio inauguró MiradorTec Lab, el nuevo polo de la economía del conocimiento

El espacio funcionará en Paraná dentro de un edificio que estaba abandonado y fue recuperado sin costo para el Estado. La iniciativa busca integrar a empresas, emprendedores y universidades.

Facebook Twitter WhatsApp

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves la inauguración oficial de MiradorTec Lab, un nuevo espacio diseñado para consolidar el desarrollo de la economía del conocimiento en Entre Ríos. Las instalaciones funcionarán en un edificio reciclado junto a la Vieja Usina de Paraná, una estructura que se encontraba en completo estado de abandono y que fue recuperada sin costo para el Estado provincial, con el objetivo de transformarla en un punto estratégico para el surgimiento de empresas de base tecnológica.

Durante el acto central, el mandatario entrerriano destacó que la puesta en marcha de este laboratorio refleja el modelo de provincia que impulsa su gestión. En su discurso, Frigerio remarcó que el objetivo de fondo es convertir a Entre Ríos en el polo tecnológico y de la industria del conocimiento más importante de la Argentina, entendiendo al flamante espacio como una cantera para futuros empresarios y generadores de empleo genuino.

Un eje central de la iniciativa radica en la sinergia institucional, ya que el gobernador subrayó la importancia de articular el trabajo conjunto entre el sector privado, los emprendedores locales y el sector académico, convocando a todas las universidades de la provincia a integrarse en un mismo ecosistema. Frigerio insistió en la necesidad de que el Estado funcione como un facilitador de condiciones para potenciar el talento entrerriano y transformarlo en empleo de calidad.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el director de MiradorTec, Carlos Palliotti, además de ministros del gabinete, empresarios y referentes del sector.

Te puede interesar: El Gobierno provincial interviene para solucionar el conflicto laboral en Granja Tres Arroyos

Entre los asistentes sobresalió la participación de Silvia Torres Carbonell, reconocida especialista en proyectos innovadores, quien fue presentada oficialmente como la madrina de MiradorTec Lab. En ese marco, presentó su libro La madrina y expresó su emoción por el lanzamiento de la iniciativa, coincidiendo con el gobernador en que el crecimiento del país está directamente ligado a los ciudadanos que crean valor desde la innovación.