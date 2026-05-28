Declararon a Emilia Mernes Ciudadana Ilustre de Nogoyá

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La declaración de Emilia Mernes como Ciudadana Ilustre de Nogoyá desató un fuerte escándalo político en el Concejo Deliberante de esa localidad entrerriana. La tensión máxima se vivió cuando la viceintendenta, Desiré Peñaloza, tomó la drástica decisión de abandonar la sesión justo antes de que se iniciara el debate sobre la distinción a la artista, dejando expuesta una profunda división en el arco político local respecto a la figura de la cantante.

El homenaje había sido promovido originalmente por la directora de Cultura del municipio, Karina Clementin, quien fundamentó la propuesta en la necesidad de destacar la exitosa trayectoria musical y la enorme proyección internacional de la joven nacida en la ciudad. Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa en el recinto legislativo quedó marcado por la postura de la máxima autoridad del cuerpo, quien explicitó su rotundo rechazo antes de dar un paso al costado.

Al momento de justificar su salida, Peñaloza pidió la palabra para aclarar que su retiro se debía a principios éticos y a la defensa de una institución con 120 años de historia en la educación del pueblo, manifestando su total desacuerdo tanto con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo como con el dictamen que se había aprobado previamente en comisión. Acto seguido, la funcionaria solicitó formalmente que la vicepresidenta del Concejo, Ayelén Correa, asumiera la presidencia para continuar con el orden del día y el tratamiento del expediente de Mernes, un episodio que fue filmado y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

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Detrás de este cruce institucional existen motivos de índole personal que explican la firme postura de la viceintendenta. Según trascendió en el ámbito político, el quiebre de la relación con la cantante se remonta a una entrevista donde Emilia Mernes relató haber sufrido reiteradas situaciones de bullying durante su adolescencia en Nogoyá, declaraciones que habrían salpicado de forma indirecta a miembros de una familia estrechamente vinculada a la dirigente. A pesar del fuerte revuelo y de la polémica que dividió a la comunidad, el reconocimiento a la estrella pop logró avanzar en el plano legislativo para sellar la distinción a su carrera artística.