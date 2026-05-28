Desarticularon una red de venta de droga tras diez procedimientos simultáneos

Los operativos se realizaron en Concepción del Uruguay y Paraná. Cuatro personas quedaron detenidas y se incautaron dosis de cocaína, marihuana, armas y más de dos millones de pesos en efectivo.

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Una serie de procedimientos en simultáneo alteró la tarde de este miércoles en Concepción del Uruguay y Paraná, en el marco de una investigación federal por venta de estupefacientes. El megaoperativo, coordinado por la jueza Analía Ramponi y el secretario penal Lucas Claret, terminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de una gran cantidad de dosis de droga listas para la venta.

Los agentes avanzaron sobre diez puntos específicos de manera sorpresiva, entre los que se encontraban nueve viviendas en Concepción del Uruguay y una celda dentro de la Unidad Penal N°1 de Paraná. Según pudo conocer Informe Litoral, las tareas comenzaron a las cuatro de la tarde y se extendieron hasta cerca de las once de la noche, generando un fuerte movimiento de vehículos y grupos especiales de la Policía de Entre Ríos en los barrios afectados.

En el interior de los domicilios requisados, los uniformados encontraron envoltorios de cocaína y marihuana fraccionados para el consumo, además de tres balanzas digitales y diferentes herramientas utilizadas para estirar y empaquetar las sustancias. También se descubrió un cuaderno que contenía anotaciones clave sobre los clientes y los movimientos de dinero de la organización.

El resultado de las requisas reflejó además el nivel de equipamiento de los implicados. Las autoridades informaron a Informe Litoral el secuestro de un revólver calibre 32 con balas, un arma de aire comprimido, una moto y más de dos millones de pesos en efectivo, dinero que se presume proviene de la actividad ilegal. También se retuvieron varios teléfonos celulares y cargadores que serán peritados para rastrear las conexiones de la banda.

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Finalmente, el operativo cerró con el arresto de cuatro sospechosos que quedaron bajo custodia judicial, a la espera de ser indagados en los tribunales federales. En paralelo, otras cuatro personas fueron demoradas para verificar sus antecedentes y se registraron los datos de 19 adultos que se encontraban en los lugares allanados. La causa sigue abierta y no se descartan nuevos operativos en la región durante los próximos días.