Becas Progresar: ANSES define nuevas aprobaciones y pagos acumulados para junio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Capital Humano avanzan en la etapa resolutiva del proceso de evaluación para las Becas Progresar del ciclo lectivo 2026. En el transcurso de los próximos días se definirá una nueva tanda de solicitudes aprobadas, lo que impactará de manera directa en el calendario de pagos y en la liquidación de los montos retroactivos para miles de estudiantes que aguardan la confirmación oficial.

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Hasta la fecha, el entrecruzamiento de datos avanzó a paso lento y son pocos los postulantes que ya cuentan con el alta definitiva en el sistema. Aquellos que lograron la aprobación temprana comenzaron a percibir sus haberes desde el pasado viernes 22 de mayo, recibiendo una suma cercana a los $56.000 que corresponde a los meses acumulados de marzo y abril, fondos que en muchos casos ya se vieron reflejados en billeteras virtuales o fueron notificados a través de la aplicación Mi ANSES.

Para quienes aún tienen el trámite en estudio, es fundamental seguir de cerca los canales oficiales. Desde los organismos aclararon que ver reflejada la aprobación de la «evaluación socioeconómica» no garantiza la obtención del beneficio, ya que todavía falta que las instituciones educativas y Capital Humano completen la «evaluación académica», que es el control donde se valida la regularidad escolar y el porcentaje de materias aprobadas. La expectativa está puesta en el cierre de mayo, momento en el que se actualizará la Certificación Negativa de ANSES y se revelará el grueso del padrón definitivo.

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De cara al calendario de junio, los estudiantes que resulten seleccionados en esta última etapa del mes percibirán los montos acumulados de marzo, abril y mayo, debido a que el programa se abona por mes vencido. De esta manera, los beneficiarios que cobren el 100% de la beca acumulada recibirán un estimado de $105.000, mientras que aquellos sujetos a la retención del 20% tradicional —que se libera tras acreditar la documentación escolar a fin de año— percibirán una suma de $84.000. Las autoridades reiteraron la importancia de consultar periódicamente tanto el portal de Progresar como los canales de ANSES para conocer los cambios de estado en tiempo real.