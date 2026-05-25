ANSES detalló quiénes cobrarán el aguinaldo de junio y quiénes quedarán excluidos

Con la proximidad del mes de junio, el pago del medio aguinaldo se posiciona nuevamente como uno de los temas financieros más relevantes para millones de personas. En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindó precisiones sobre el alcance del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la primera mitad de 2026, aclarando de forma taxativa que este beneficio no se acreditará a la totalidad de las prestaciones que liquida mensualmente el organismo.
Desde la entidad previsional remarcaron que el pago extra de mitad de año responde a un derecho derivado del sistema contributivo y previsional. Por este motivo, quedarán completamente excluidos del cobro del aguinaldo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF). Del mismo modo, tampoco percibirán este concepto los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche, la Prestación por Desempleo, ni aquellas personas que forman parte de los programas sociales administrados por el Ministerio de Capital Humano, incluyendo las líneas que reemplazaron al ex Potenciar Trabajo.
En contrapartida, el cronograma oficial del SAC estará destinado exclusivamente a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensionados nacionales y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El beneficio también alcanzará a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, así como a las madres de siete hijos que perciben una pensión no contributiva. Para todos estos grupos habilitados, el cálculo del aguinaldo se determinará aplicando el 50 por ciento sobre el mejor haber mensual percibido dentro del período comprendido entre enero y junio.
Las liquidaciones del próximo mes llegarán además con novedades en materia de actualizaciones y complementos económicos. Las autoridades confirmaron que el pago del medio aguinaldo coincidirá con la aplicación de un incremento del 2,58 por ciento en los haberes mensuales, a lo que se sumará la entrega de un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos para apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables.
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A raíz de esta actualización de la fórmula de movilidad y los montos adicionales, la jubilación mínima se ubicará en 403.317,99 pesos durante junio, cifra que al unificarse con el medio aguinaldo y el bono extraordinario elevará el ingreso total bruto a 674.976,99 pesos. Por su parte, para aquellos jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, el bono estatal se liquidará de forma proporcional hasta alcanzar el tope máximo establecido por la reglamentación del Gobierno Nacional.