Paraná: la Policía secuestró más de 6 millones de pesos y drogas en tres allanamientos

El operativo se extendió por doce horas en la capital provincial y terminó con un hombre detenido. Uno de los lugares registrados ya había sido demolido en marzo por funcionar como búnker.

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La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos realizó un fuerte operativo contra el narcomenudeo este viernes en distintos puntos de Paraná. Los procedimientos comenzaron a las 6 de la mañana y se extendieron hasta la tarde, incluyendo tres allanamientos simultáneos y la revisión de un vehículo en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo.

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Según los datos oficiales a los que tuvo acceso Informe Litoral, las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía Especializada conducida por el Dr. Santiago Alfieri. Como resultado de los controles, los efectivos secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo, envoltorios con marihuana y cocaína, teléfonos celulares, anotaciones de importancia para la causa, una notebook y un sistema de grabación de video DVR.

Durante la jornada, el personal policial también interceptó en la vía pública una camioneta Ford Ranger que pertenecía al principal sospechoso de la investigación. El vehículo tenía una orden judicial para ser revisado y secuestrado, lo que permitió sumar nuevas pruebas al expediente. Al finalizar el despliegue, las autoridades confirmaron la detención de un hombre, quien quedó incomunicado, mientras que otras diez personas fueron identificadas y quedaron vinculadas al proceso administrativo.

Uno de los puntos más llamativos para los investigadores fue el allanamiento a un domicilio ubicado en el corazón del Barrio Lomas del Mirador II. Ese mismo lugar ya había sido intervenido en el mes de marzo, momento en que funcionaba como un búnker de venta de drogas que terminó siendo demolido por el gobierno provincial. Sin embargo, las tareas de inteligencia detectaron que la actividad ilegal había vuelto a instalarse en el predio, lo que motivó esta nueva respuesta judicial y policial.