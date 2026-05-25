La Policía de Paraná detuvo a un hombre que robó herramientas de un ex taller mecánico

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En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se llevan adelante de forma continua en distintos puntos de la capital provincial, personal policial logró frustrar ayer por la tarde un hecho delictivo y recuperar una importante cantidad de herramientas que habían sido robadas de un inmueble. Conforme a los datos recabados por Informe Litoral, la intervención de la fuerza de seguridad comenzó a raíz de un llamado de alerta que informaba sobre un ilícito en un ex taller mecánico de la ciudad, donde los uniformados constataron que personas desconocidas habían provocado daños materiales en una puerta trasera para lograr ingresar al lugar.

Con los datos obtenidos en la escena, los funcionarios policiales iniciaron de forma inmediata un rastrillaje por los alrededores para dar con el responsable del hecho. Tras realizar recorridas minuciosas en la zona, los efectivos localizaron a un hombre en la intersección de calles El Entubado y Espejo, quien tenía en su poder todos los elementos denunciados como sustraídos.

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Durante el procedimiento de interceptación, las autoridades procedieron al secuestro de los elementos robados, entre los que se encontraban una amoladora, un taladro, cajas de comprometros y juegos de llaves Allen. El resultado de las actuaciones fue comunicado de inmediato a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la detención formal del sospechoso, su traslado a Alcaidía de Tribunales y la posterior entrega de los elementos al damnificado.