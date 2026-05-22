El gobierno de Entre Ríos presentó el proyecto de reforma previsional: los cambios clave en la edad y el cálculo de haberes

La iniciativa, que comenzará a tratarse en la Legislatura provincial, busca reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Prevé una transición de hasta 20 años para los empleados actuales, mantiene el 82% móvil y crea un aporte solidario para sueldos altos.

Facebook Twitter WhatsApp

El Poder Ejecutivo provincial formalizó el ingreso a la Legislatura del proyecto de ley que busca reformar el sistema previsional de Entre Ríos. La iniciativa oficial tiene como argumento central revertir el desequilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, un organismo que actualmente registra una relación de 1,9 trabajadores activos por cada pasivo. Según los datos técnicos que acompañan la propuesta, en la última década la cantidad de beneficiarios creció un 40 por ciento, mientras que el número de aportantes solo aumentó un 25 por ciento, lo que colocó las cuentas públicas en una situación crítica.

El punto que generará mayor debate en las comisiones legislativas es la modificación de la edad jubilatoria, que se elevará a los 65 años para los actuales empleados estatales. La normativa vigente en la provincia no tiene modificaciones desde 1993 y, según el diagnóstico del Gobierno, se encuentra entre las más bajas a nivel internacional. Para amortiguar el impacto, el texto incorpora un criterio de gradualidad con plazos de transición de entre cinco y veinte años, diseñado para que el personal que está próximo al retiro no sufra variaciones inmediatas en sus condiciones. En tanto, para quienes ingresen al Estado provincial a partir de la sanción de la ley, la edad de jubilación obligatoria se fijará en 68 años.

Por otra parte, el proyecto ratifica que los actuales jubilados y pensionados no verán modificados sus haberes ni perderán derechos adquiridos. En la misma línea, se garantiza la continuidad del 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto y se mantiene el mecanismo de movilidad atado de forma directa a los aumentos que se acuerden en las paritarias de los trabajadores estatales activos.

Sin embargo, para los futuros pasivos cambiará la forma en que se determina el monto del primer cobro: la base de cálculo para el haber inicial se ampliará a 240 meses (20 años) de trayectoria laboral, reemplazando el sistema actual con el fin de evitar distorsiones o incrementos artificiales en el haber provocados por ascensos o recategorizaciones en los últimos años de servicio.

En cuanto al financiamiento inmediato del sistema, se introduce un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio destinado a los salarios más altos del escalafón estatal. Esta medida de emergencia exceptúa a la mayoría de la planta pública, ya que solo afectará al 4 por ciento de los trabajadores, fijando el piso de aplicación para aquellos que perciban ingresos superiores a los tres millones de pesos mensuales.

Te puede interesar: Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Respecto a los regímenes especiales, el articulado no elimina las jubilaciones anticipadas ni los beneficios sectoriales, pero introduce una condición operativa: el trabajador que alcance la edad de su régimen especial podrá optar por jubilarse o seguir trabajando, pero estará obligado a seguir realizando aportes hasta cumplir la edad jubilatoria ordinaria establecida en la Ley 8.732. De acuerdo con el texto, esto representa la aplicación efectiva de una regla técnica que ya contemplaba la legislación entrerriana pero que no se ejecutaba en la práctica.

Mientras las comisiones de ambas cámaras preparan el cronograma de comisiones para escuchar a los distintos sectores y gremios, la administración provincial confirmó que mantendrá el reclamo judicial ante la Corte Suprema por las deudas acumuladas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).(Informe Litoral)