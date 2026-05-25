Las exportaciones de Entre Ríos crecieron un 21 por ciento en el primer trimestre de 2026

Impulsadas por el sector agropecuario y la fuerte demanda de nuevos mercados asiáticos, las ventas al exterior de la provincia alcanzaron los 529 millones de dólares y consolidan la tendencia positiva iniciada el año pasado.

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El sector externo de Entre Ríos comenzó el año con una marcada tónica positiva. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones de la provincia sumaron 529 millones de dólares, lo que representa un incremento del 21 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado, basado en el último informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) sobre datos del Indec, ratifica la tendencia de crecimiento que ya se venía experimentando durante 2025, año en el que las ventas anuales rozaron los 2.115 millones de dólares tras una expansión del 31 por ciento.

Este dinamismo de la economía entrerriana camina en sintonía con la tendencia registrada a nivel nacional, donde las exportaciones argentinas totalizaron 21.853 millones de dólares entre enero y marzo, marcando un avance del 19 por ciento interanual. En el plano provincial, el crecimiento estuvo apuntalado fundamentalmente por el desempeño de los productos primarios, que crecieron un 27 por ciento, seguidos por las manufacturas de origen industrial con una suba del 7 por ciento y las manufacturas de origen agropecuario con un 6 por ciento. El rubro de combustibles y energía, aunque menor en volumen absoluto, mostró un salto porcentual del 88 por ciento.

El motor principal del trimestre fueron los productos primarios, que aportaron 336 millones de dólares a la caja provincial. Al interior de este bloque, el trigo se consolidó como el principal estandarte de la oferta entrerriana al experimentar un salto del 61 por ciento en comparación con el primer trimestre del año pasado. También se observó un desempeño extraordinario en las oleaginosas —excluyendo la soja—, que se expandieron un 120 por ciento. En contraposición, el maíz sufrió una leve retracción del 8 por ciento, mientras que el sorgo granífero y el arroz cáscara mostraron caídas del 22 y el 61 por ciento respectivamente.

Por el lado de las manufacturas de origen agropecuario, que generaron 149 millones de dólares, el comportamiento sectorial fue sumamente heterogéneo. La carne bovina y las harinas lideraron la expansión de este segmento con incrementos idénticos del 51 por ciento interanual. Esta mejora logró compensar las caídas evidenciadas en otros complejos de valor clave para la región, como la carne de ave, que retrocedió un 19 por ciento, el arroz procesado, con una baja del 34 por ciento, y los productos lácteos, que disminuyeron un 30 por ciento respecto al inicio del año anterior.

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Por su parte, el sector industrial entrerriano aportó 29 millones de dólares, reflejando una mejora del 7 por ciento. En este ecosistema, los productos químicos mantuvieron su rol protagónico al representar el 41 por ciento de las ventas industriales y energéticas, registrando un alza del 13 por ciento. También mostraron signo positivo el papel y cartón con un aumento del 16 por ciento y los plásticos con un modesto 1 por ciento, mientras que el rubro de máquinas, aparatos y material eléctrico sufrió una contracción del 29 por ciento.

El mapa de los destinos internacionales también exhibió reconfiguraciones de enorme relevancia estratégica para la provincia. Vietnam se posicionó en el primer puesto del podio comercial al demandar bienes por 70,2 millones de dólares, cifra que equivale a un un fuerte crecimiento del 245 por ciento interanual. China ocupó el segundo lugar con 52,3 millones de dólares y un avance del 55 por ciento. En el tercer puesto se ubicó Brasil, que con 49,7 millones de dólares registró una baja del 11 por ciento. El cuarto lugar fue para Bangladesh, que irrumpió con fuerza al crecer un 285 por ciento y sumar 33,8 millones de dólares, dejando en la quinta posición a Estados Unidos, mercado que demandó 29,2 millones de dólares y creció un 47 por ciento interanual.